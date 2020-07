L’UE appelle au «courage politique» des deux pays

Rédiger un nouveau commentaire

Que vous le vouliez ou non, le Kosovo est un pays, reconnu par une centaine de pays dont la Suisse, et oui la Suisse. Merci et au revoir !

Titus 12.07.2020 à 11:08

Le Kosovo est serbe. C’est une terre occupé et colonisée par les musulmans albanais. On remarquera aussi que l’UE exige de la Serbie ce qu’elle refuse à la Catalogne et au Pays Basque. A la Savoie aussi, territoire annexé par la France en 1860 et dont l’occupation selon le traité signé est illégal.