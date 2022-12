Crise politique au Pérou : L’UE appelle le gouvernement péruvien au respect des droits humains

Plusieurs affrontements ont eu lieu lors des manifestations à travers le pays, entre forces de l’ordre et protestataires. Armes à feu et gaz lacrymogène ont amplement été utilisés par la police. Lundi, des marches étaient organisées à Huancayo (centre), Cusco, Apurímac et Arequipa (sud), pendant lesquelles des violences ont éclaté entre mineurs et agents en uniforme.