Coronavirus

L’UE appelle les géants du net à lutter davantage contre la désinformation

Un rapport mensuel sur les mesures prises contre les fausses informations sera désormais demandé à Facebook, Twitter et Google, a annoncé ce mercredi la vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence.

L’UE va demander à ces plateformes (Facebook, Twitter, Google…) de publier un rapport mensuel sur les actions mises en oeuvre pour lutter contre la désinformation liée au Covid-19, a annoncé la vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, Vera Jourova. Elle s’est exprimée lors d’une conférence de presse avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Vera Jourova a «salué» les mesures déjà prises par les géants de l’internet, mais estimé qu’ils «devaient en faire plus», en présentant un plan pour lutter contre la désinformation. Les rapports des plateformes devront porter sur la nature de la désinformation, la dimension du réseau impliqué, son origine géopolitique et l’audience ciblée, a-t-elle précisé. La démarche repose sur la bonne volonté des plateformes, mais il est selon elle dans leur intérêt de susciter la «confiance des utilisateurs».

Publicité pour faux médicaments

La pandémie a déjà conduit l’UE à demander aux plateformes de mettre en avant les informations des autorités de santé comme l’OMS, et de retirer les publicités pour de faux médicaments notamment. Google a bloqué ou retiré plus de 80 millions de publicités liées au coronavirus, a rappelé Vera Jourova, qui s’était aussi félicitée en avril des initiatives annoncées par Facebook et Twitter pour tenter de freiner la contagion d’infox.