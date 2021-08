Coronavirus : L’UE atteint son objectif de 70% des adultes vaccinés

Mardi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le pourcentage des personnes entièrement vaccinées dans l’Union européenne.

Ursula von der Leyen estime qu’il faut aller plus loin dans la vaccination.

L’Union européenne a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés , a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter. L’UE visait la vaccination de 70% des plus de 18 ans avant la fin de l’été. Mais «nous devons aller plus loin! Davantage d’Européens doivent se faire vacciner», a estimé Ursula von der Leyen.

En outre, «nous devons soutenir la vaccination dans le reste du monde avec nos partenaires», a-t-elle ajouté, alors que l’UE participe notamment au mécanisme Covax qui vise à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres.

«Nous pouvons être fiers»

La Commission européenne, chargée des précommandes de vaccins aux laboratoires, avait déjà annoncé le 27 juillet que 70% de la population adulte de l’UE avait reçu au moins une dose. Quatre vaccins ont été autorisés dans l’UE par l’Agence européenne des médicaments (EMA): Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (deux doses nécessaires) et Johnson&Johnson (une seule injection).

«Nous pouvons être fiers que notre stratégie vaccinale ait atteint son but, avec la participation des États membres et des citoyens», a commenté la commissaire à la Santé Stella Kyriakides. «Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Pour être en sécurité, nous devons aller au-delà des 70% en raison des nouveaux variants», a-t-elle averti. «Pour sortir de la pandémie, nous devons vacciner, vacciner, vacciner», a-t-elle martelé.

Le variant Delta , identifié pour la première fois en Inde et désormais dominant, est environ 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha. Les personnes infectées par le variant Delta ont deux fois plus de risque d’être hospitalisées pour Covid-19 que celles contaminées par le variant Alpha, selon une étude britannique publiée samedi.