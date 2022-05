Energie: l’UE cherche des parades à la décision de Moscou de couper le gaz

Énergie : L’UE cherche des parades à la décision de Moscou de couper le gaz

«Nous plaidons pour un embargo immédiat sur le pétrole et le gaz, a assuré la ministre polonaise Anna Moskwa à son arrivée pour la réunion.

Les ministres européens de l’Énergie, convoqués en urgence lundi à Bruxelles, ont cherché une parade à la décision de Gazprom de couper le gaz à Pologne et la Bulgarie. Ils ont aussi évoqué un arrêt progressif de leurs achats de pétrole dans le cadre d’un 6e paquet de sanctions contre Moscou.

La Russie a répondu aux sanctions européennes contre sa banque centrale en imposant l’obligation d’ouvrir un compte en roubles pour les transactions sur le gaz. Or, les contrats conclus par les compagnies européennes sont libellés en euros ou en dollars. La Pologne et la Bulgarie ont réglé leurs achats dans la devise prévue. En rétorsion, la compagnie gazière russe a suspendu ses livraisons. Les ministres de l’Énergie doivent donc examiner dans quelle mesure l’ouverture d’un second compte pour permettre la conversion en roubles pose problème au regard des sanctions, dès lors que Gazprom livre le gaz, une fois reçu le versement en euros ou en dollars.