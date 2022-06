Variole du singe : L’UE conclut un contrat pour plus de 100’000 vaccins

Mardi, l’Union européenne a décidé d’acheter des doses de vaccins pour lutter contre la propagation de la variole du singe.

La Commission européenne a annoncé mardi la conclusion d’un contrat portant sur l’achat de plus de 100’000 doses de vaccins contre la variole du singe , détectée dans 19 États membres ainsi qu’en Norvège et en Islande. L’accord sur la fourniture de 109’090 doses de vaccins de troisième génération pour le compte des pays européens a été conclu avec la société danoise Bavarian Nordic, précise la Commission dans un communiqué. Il s’inspire des achats groupés de vaccins anti-Covid, mais porte sur des quantités bien moindres.

Commercialisé sous le nom d’Imvanex en Europe, de Jynneos aux États-Unis et d’Imvamune au Canada, il s’agit d’un vaccin de 3e génération (vaccin vivant non réplicatif, c’est-à-dire ne se répliquant pas dans l’organisme humain) autorisé en Europe depuis 2013 et indiqué contre la variole chez les adultes.