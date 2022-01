Huit ans de prison et 70 coups de fouet : L’UE condamne la peine infligée à la militante iranienne Narges Mohammadi

«L’exécution de cette sentence, y compris ses châtiments physiques, serait contraire aux principes universels des droits humains et à l’Etat de droit», déclare l’Union européenne.

Une audience de 5 minutes

Sit-in de protestation

Détenu depuis plus d’un an et demi en Iran, le Français Benjamin Brière a été condamné de son côté à huit ans et huit mois de prison pour «espionnage» et «propagande» contre le régime, une décision jugée mardi «inacceptable» par Paris, et qualifiée de «politique» par sa famille et son avocat.