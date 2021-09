Diplomatie : L’UE condamne le «mépris flagrant» du Bélarus pour les droits humains

Après la condamnation de l’opposante Maria Kolesnikova, l’Union européenne a répété son appel à libérer immédiatement «et sans condition tous les prisonniers politiques».

Dans un communiqué, l’UE a réitéré également son appel à la libération «immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques», y compris celles de Mme Kolesnikova et de son coaccusé Maxime Znak, respectivement condamnés lundi à 11 et 10 ans de prison.