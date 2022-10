Crise économique : L’UE connaît une croissance surprise avant une probable entrée en récession

La croissance européenne semble avoir mieux résisté que prévu au cours de l’été à la crise de l’énergie et la guerre en Ukraine, selon plusieurs chiffres publiés vendredi, même si les risques de récession restent importants. En France et en Espagne, le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,2%. Mais la grosse surprise du jour est venue d’Allemagne, où le gouvernement s’attendait à un recul du PIB: l’activité de la première économie européenne a, en fait, progressé de 0,3%. Un chiffre inattendu alors que le pays est l’un des plus touchés par la crise énergétique et l’inflation.