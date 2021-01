Vaccins : L’UE «conteste» les explications d’AstraZeneca, qui s’en va

AstraZeneca a quitté les discussions avec l’Union européenne, mercredi, après des critiques de l’UE sur les retards pris par l’entreprise dans la production des vaccins.

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca, mis en cause en Europe pour des retards de livraison de son vaccin contre le Covid-19, s’est retiré mercredi d’une réunion organisée par l’UE, a indiqué à l’AFP un haut responsable européen.

Jusqu’à 400 millions de doses

Dans le contrat de précommande conclu par l’UE en août, portant jusqu’à 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, «il est mentionné que les sites de fabrication britanniques étaient une option pour l’Europe, mais seulement plus tard», a précisé Pascal Soriot.

Dans un passage publié par le quotidien italien «La Repubblica», le patron du groupe insiste: «De toute façon, nous ne sommes aucunement engagés auprès de l’UE (…) Ce n’est pas un engagement contractuel. On a dit: on fera notre mieux, mais sans garantie de réussir».

«L’UE voulait plus ou moins autant de doses que le Royaume-Uni alors qu’ils signaient trois mois après. On a donc dit: on fera notre mieux, mais nous n’allons pas nous engager contractuellement», observe-t-il.