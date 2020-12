Chine : L’UE demande à la Chine la libération de Zhang Zhan

La «libération immédiate» de la journaliste citoyenne Zhang Zhan, condamnée lundi à quatre ans de prison, a été demandée par l’Union européenne à la Chine.

«Les restrictions à la liberté d’expression, d’accès à l’information, l’intimidation et la surveillance de journalistes, comme les détentions, procès et condamnations de défenseurs des droits de l’homme, avocats et intellectuels en Chine ne cessent de croître et demeurent une source de grande préoccupation», a-t-il ajouté.