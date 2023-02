Missile balistique : L’UE dénonce l’«action dangereuse et imprudente» de Pyongyang

«Le tir par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) d’un missile à longue portée aujourd’hui est une action dangereuse et imprudente qui met en danger la paix et la sécurité internationales et régionales», a accusé la porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

L’UE réitère son appel»

«Le programme nucléaire et de missiles de la RPDC menace tous les pays et exige une réponse appropriée du Conseil de sécurité de l’ONU», a ajouté Nabila Massrali dans un communiqué. «L’UE réitère son appel à la RPDC pour qu’elle cesse immédiatement les lancements de missiles balistiques et engage un dialogue constructif avec les États-Unis et la République de Corée», a-t-elle insisté.