Bélarus : L’UE dénonce les condamnations «infondées» de figures de l’opposition

Une vague de dénonciations se fait entendre face aux jugements rendus contre des opposants au régime de Loukachenko. L’Union européenne et les Etats-Unis réagissent.

Les peines retenues vont de 14 à 18 ans de prison. AFP

L’Union européenne a dénoncé mardi les condamnations «infondées» et «sévères» infligées à six des figures de l’opposition au Bélarus et envisage de nouvelles sanctions, a annoncé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. «Ces condamnations sont de nouveaux exemples d’accusations infondées contre des citoyens bélarusses qui ont exercé leur droit d’expression et réclamé des élections libres et équitables», a jugé ce porte-parole, Peter Stano, dans un communiqué.

Les peines les plus lourdes ont été prononcées contre Sergueï Tikhanovski, 43 ans, mari de la chef de file de l’opposition Svetlana Tikhanovskaïa, condamné à 18 ans de prison, et Mikola Statkevitch, 65 ans, un ancien candidat à la présidentielle de 2010, condamné à 14 ans de détention. Svetlana Tikhanovskaïa a dénoncé mardi depuis Bruxelles une «vengeance» du régime d’Alexandre Loukachenko. Les autres coaccusés, Artiom Sakov et Dmitri Popov, devront passer 16 ans derrière les barreaux. Vladimir Tsyganovitch, Youtubeur critique du pouvoir, et Igor Lossik, un journaliste d’opposition de 29 ans, sont condamnés chacun à 15 ans d’emprisonnement.

«Ces condamnations s’inscrivent dans le cadre de la répression brutale et systématique de toutes les voix indépendantes au Bélarus», a déploré le porte-parole européen. «L’UE condamne fermement ces violations flagrantes et continues des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le régime de Minsk», a-t-il ajouté. «Compte tenu de la détérioration continue des violations des droits de l’homme et de la répression au Bélarus, l’UE reste déterminée à envisager de nouvelles sanctions», a aussi fait valoir Peter Stano.

Washington exige la fin de la «dure répression» Le chef de la diplomatie américaine a exigé mardi la fin de la «dure répression» au Bélarus, après la condamnation à des peines de prison de plusieurs figures de l’opposition dont le mari de l’opposante en exil Svetlana Tikhanovskaïa. «Aucun de ces individus, pas plus que le peuple bélarusse, ne mérite (de subir) une répression si dure», a déclaré Antony Blinken dans un communiqué.