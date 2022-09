Guerre en Ukraine: L’UE dénonce les résultats «manipulés» des «référendums»

«L’Ukraine appelle l’UE, l’OTAN et le G7 à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie, notamment en imposant de nouvelles sanctions dures et en augmentant significativement l’aide militaire à l’Ukraine», a dit le ministère des Affaires étrangères, en demandant «des chars, des avions de combats, de l’artillerie longue portée, des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles».