Internet : L’UE dévoile son plan pour dompter les géants du numérique

Accusés d’abuser de leur pouvoir, les GAFAM vont devoir composer avec une nouvelle loi, présentée mardi par la Commission européenne.

La Commission européenne a présenté mardi son plan attendu de longue date qui vise à enfin imposer sa loi aux géants du numérique accusés d’abuser de leur pouvoir. Elle définit une liste d’obligations et d’interdictions assortie de sanctions dissuasives en cas de non-respect.

Télétravail et visioconférences, achats sur internet, cours en ligne, contacts sociaux à distance... La pandémie de coronavirus a accru la place du numérique dans la vie quotidienne des Européens. Mais ces services engendrent des dérives: discours de haine diffusés à grande échelle, manipulation de l’information, mort du petit commerce, limitation de la concurrence...

Deux législations complémentaires

Le premier volet est le Règlement sur les services numériques («Digital Services Act», DSA), qui doit responsabiliser l’ensemble des intermédiaires, mais davantage encore les plus grandes plateformes qui devront disposer des moyens pour modérer les contenus qu’elles accueillent et coopérer avec les autorités. Il représente une mise à jour de la directive e-commerce, née il y a vingt ans quand les plateformes géantes d’aujourd’hui n’étaient encore que de jeunes pousses ou n’existaient pas.

Le deuxième volet s’appelle le Règlement sur les marchés numériques («Digital Markets Act», DMA). Il imposera des contraintes spécifiques aux seuls acteurs dits «systémiques», une dizaine d’entreprises dont la toute-puissance menace le libre-jeu de la concurrence. Parmi eux, les cinq GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).

Ils se verront imposer des règles portant sur la transparence de leurs algorithmes et l’utilisation des données privées, au coeur de leur modèle économique. Ils devront notifier à la Commission tout projet d’acquisition de firme en Europe. Ces champions de la valorisation boursière sont accusés d’imposer leur loi aux concurrents quand ils ne les ont pas tout bonnement anéantis.

Sanctions

A ces règles sont accolées des sanctions. Selon des sources européennes, elles iront jusqu’à 10% du chiffre d’affaires pour de graves infractions à la concurrence, et dans les cas extrêmes, pourront déboucher sur un démantèlement: l’obligation de céder des activités en Europe.

En matière de contenus illégaux en ligne, les amendes pourront atteindre 6% du chiffre d’affaires. Une interdiction de poursuivre son activité en Europe pourra être imposée «en cas de manquement grave et répété ayant pour conséquences la mise en danger de la sécurité des citoyens européens».

Selon une source proche de la Commission, les Gafam mais aussi Booking (réservation d’hôtels), Alibaba (vente à distance), Bytedance (réseau social TikTok), Snapchat (réseau social) et Samsung (téléphonie mobile) correspondent aux critères fixés par l’UE pour définir les «plateformes systémiques».

Ce projet sera encore négocié pendant au moins un an avec le Parlement européen et les Etats membres.

Réactions

Sa publication intervient alors qu’aux Etats-Unis des procédures ont été lancées contre Google et Facebook, accusés d’avoir abusé de leur position dominante dans les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

«Nous pensons que le Digital Services Act et le Digital Markets Act sont sur la bonne voie pour aider à préserver ce qui est bon sur Internet», a réagi un porte-parole de Facebook à Bruxelles. Il a taclé Apple par la même occasion, en affirmant que ce fabricant d’ordinateurs et téléphones portables «utilise (son) pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plateformes comme Facebook».