Russie : L’UE doit affronter Poutine, selon la fille d’Alexeï Navalny

Devant le Parlement européen, aux côtés d’une photo de son père incarcéré, Daria Navalnaya a dénoncé l’attitude des 27 face au «dictateur» Vladimir Poutine.

Les Européens doivent cesser de ménager Vladimir Poutine sous couvert de «pragmatisme» et s’opposer plus frontalement à ses attaques contre les droits humains, a demandé mercredi Daria Navalnaya, fille de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, venue à Strasbourg recevoir en son nom le prix Sakharov du Parlement européen.

Cynisme, hypocrisie et corruption

«La pacification des dictateurs et des tyrans ne fonctionne jamais», a déclaré l’étudiante de 20 ans, se tenant dans l’hémicycle à côté d’une chaise vide, symbolisant l’absence de son père.

Incarcéré depuis le début de l’année après avoir failli mourir empoisonné en août 2020 et visé par une nouvelle enquête criminelle pour «extrémisme», Alexeï Navalny s’est vu décerner en octobre le prix Sakharov 2021 de défense de la liberté de pensée par le Parlement européen pour son combat «sans répit» pour la démocratie et contre la corruption dans son pays.

Le président du Parlement, David Sassoli, a réitéré la demande de l’institution d’une «libération immédiate et inconditionnelle» de l’opposant.

«Sous l’argument du pragmatisme, il y a du cynisme, de l’hypocrisie et de la corruption», a critiqué Daria Navalnaya, fustigeant «le désir d’apaiser encore et encore le dictateur, de ne pas le mettre en colère, d’ignorer ses crimes le plus longtemps possible».