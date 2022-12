Face aux Etats-Unis: L’UE doit réagir face aux «distorsions» de concurrence

Face aux États-Unis : L’UE doit réagir face aux «distorsions» de concurrence

Tout en «travaillant avec les États-Unis pour résoudre les aspects les plus problématiques» de leur plan, «nous devons ajuster nos propres règles pour faciliter des investissements publics dans la transition (environnementale) et nous devons réévaluer le besoin de financements européens», a-t-elle indiqué dans un discours au Collège de l’Europe à Bruges (Belgique).

370 milliards de dollars d’investissements

L’UE dénonce des aides exceptionnelles contraires aux règles du commerce international, susceptibles de saper la compétitivité des entreprises européennes déjà pénalisées par la flambée des prix énergétiques. L’UE «doit simplifier et adapter» ses règles très strictes régissant les aides publiques accordées par ses États membres, afin d’offrir aux gouvernements «une souplesse accrue» et de proposer aux entreprises «un cadre plus prévisible et compréhensible», a souligné Ursula von der Leyen.