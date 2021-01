Coronavirus : L’UE double sa commande de vaccins Pfizer-BioNTech

Alors qu’elle avait initialement conclu un accord pour l’achat de 300 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, l’Union européenne a annoncé vendredi avoir doublé ce chiffre.

Bruxelles prévoit une commande ferme de 200 millions de doses supplémentaires de ce vaccin mis au point par l’alliance de l’Américain Pfizer et de l’Allemand BioNTech avec une option pour 100 millions de plus, précise un communiqué de la Commission, indiquant que ces doses supplémentaires commenceront à être livrées au deuxième trimestre 2021.

Lenteur critiquée

L’UE a signé des contrats avec six fabricants de vaccins au total: Pfizer-BioNTech, mais aussi le suédo-britannique AstraZeneca, l’américain Johnson&Johnson, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, l’allemand CureVac et l’américain Moderna. Elle est encore en pourparlers avec l’américain Novavax.

Seuls deux vaccins, ceux de Pfizer-BioNTech et de Moderna -qui a reçu le feu vert mercredi-, sont actuellement autorisés par l’UE.

«Avec ces deux vaccins autorisés nous nous sommes déjà assurés d’une quantité de doses qui nous permet de vacciner 380 millions d’Européens, c’est plus de 80% de la population, et d’autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir», a affirmé la cheffe de l’exécutif européen.