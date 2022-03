Guerre en Ukraine : L’UE élargit ses sanctions contre Moscou et Minsk

Mercredi, l’Union européenne a annoncé de nouvelles mesures à l’encontre de la Russie et de la Biélorussie.

Les Vingt-Sept ont décidé mercredi d’élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l’invasion de l’Ukraine, notamment en débranchant trois banques biélorusses de la plateforme financière internationale Swift, a annoncé la présidence française du Conseil de l’UE.

Réunis à Bruxelles, les représentants des États membres ont également ajouté des dirigeants et oligarques russes à leur liste noire et adopté de nouvelles sanctions ciblant «le secteur maritime», a ajouté la même source sur Twitter.

Les Européens ont élargi la liste des technologies et biens qui ne peuvent pas être exportés vers la Russie, et «clarifié» les restrictions imposées sur les cryptomonnaies. Les pays du G7 et l’UE avaient annoncé la semaine dernière qu’ils cherchaient à empêcher la Russie de trouver des échappatoires aux sanctions occidentales en utilisant des cryptomonnaies.