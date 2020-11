Climat : L’UE en passe d’atteindre deux de ses trois objectifs

Selon un rapport paru lundi, les buts de baisser les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport à 2020 ainsi que de dépasser la barre des 20% d’énergies renouvelables seront atteints.

Définis en 2007 et adoptés en 2009, ces trois objectifs sont connus sous le surnom de «3 fois 20»: une baisse des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par rapport à 1990, passer la barre des 20% de renouvelables dans l’énergie consommée, et améliorer l’efficacité énergétique de 20%.

Grâce au ralentissement de 2020

Or «tout porte à croire que le ralentissement économique en 2020 a fortement réduit la consommation globale d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le secteur des transports, où la part de l’énergie consommée à partir de sources renouvelables a probablement augmenté», note l’agence, même si ces effets pourraient n’être que provisoires.

Les résultats annoncés lundi montrent qu’il est «clairement possible d’atteindre des objectifs plus ambitieux», selon l’EEA, même si les objectifs pour 2030 et 2050 exigeront des efforts soutenus et à long terme».