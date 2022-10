Agriculture: l’UE pourrait interdire le broyage des poussins mâles

Agriculture : L’UE envisage d’interdire le broyage des poussins mâles

Paris et Berlin plaident pour l’interdiction de la pratique à l’échelle de l’UE à l’occasion de la révision, l’an prochain, de la législation sur le bien-être animal par la Commission européenne.

Les ministres européens de l’Agriculture se sont dit lundi prêts à envisager une interdiction dans l’UE du broyage routinier des poussins mâles – interdit en Suisse depuis 2019 – dans la filière des poules pondeuses, sous réserve des résultats d’une étude d’impact de Bruxelles. Paris et Berlin, qui bannissent déjà la pratique, plaident pour l’interdire à l’échelle de l’UE à l’occasion de la révision, l’an prochain, de la législation sur le bien-être animal par la Commission européenne.

La mise à mort systématique des poussins mâles est prohibée depuis début 2022 en Allemagne, où ont été mises au point les machines permettant de déterminer le sexe des embryons dans l’œuf (ovosexage), et donc d’éliminer les mâles avant éclosion. En France, premier producteur d’œufs en Europe, les couvoirs doivent s’équiper avant une interdiction effective début 2023.

Coût financier en cause

«Nous sommes convaincus de l’intérêt d’intégrer cette interdiction dans les propositions législatives européennes attendues pour 2023, pour harmoniser les pratiques et répondre à la demande des consommateurs», a souligné le ministre français de l’Agriculture Marc Fesneau devant ses homologues réunis au Luxembourg. Une proposition saluée par une vingtaine de ministres ou représentants d’États membres, dont plusieurs se sont cependant interrogés sur le coût financier pour les éleveurs et disent attendre l’étude d’impact réclamée à la Commission.

300 millions par an

On estime qu’environ 300 millions de «frères» de poules sont tués chaque année dans l’UE, dont 50 millions sur le seul territoire français, car incapables de pondre. En France, l’interprofession de l’œuf s’est dite début octobre «prête» pour la date-butoir du 1er janvier, au prix d’investissements massifs en machines et pour un coût évalué à 50 millions d’euros par an pour la filière. Elle réclame une interdiction européenne «pour éviter les distorsions de concurrence».