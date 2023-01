Faune : L’UE épingle la France sur la chasse illégale d’oiseaux

La France autorise diverses méthodes de capture d’oiseaux chassables, telles que les filets et les cages-pièges pour les alouettes et les pigeons, qui sont interdites dans l’Union européenne.

Bruxelles avait ouvert une procédure d’infraction contre la France en 2019. Non satisfaite des réponses de Paris, elle avait enclenché une deuxième étape en décembre 2020 en demandant formellement à la France de se mettre en conformité (publication d’un avis motivé). «La Commission demande à la France de mettre fin aux méthodes de chasse interdites» par la directive de 2009 sur la protection des oiseaux sauvages, écrit l’exécutif européen dans un communiqué publié jeudi.

Des techniques illégales

La France, qui se voit adresser un «avis motivé complémentaire», dispose désormais d’un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires, faute de quoi la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l’Union européenne, une procédure qui peut aboutir à des sanctions financières.

La directive européenne de 2009 interdit les techniques de capture massive d’oiseaux sans distinction d’espèces. «La France a autorisé plusieurs méthodes de capture d’oiseaux chassables, telles que les filets et les cages-pièges pour les alouettes et les pigeons, y compris les tourterelles, qui ne sont pas sélectives», c’est-à-dire qui conduisent à attraper d’autres oiseaux que ceux visés, et sont interdites dans l’UE, explique l’exécutif européen.