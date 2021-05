Déconfinement : L’UE essaye de coordonner le retour des touristes

La Commission européenne a, entre autres, proposé aux Etats membres d’élargir la liste des pays tiers dont les résidents peuvent se rendre dans l’UE.

«Il est temps de relancer l’industrie touristique européenne et de raviver les amitiés transfrontalières, en toute sécurité», a tweeté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Si les frontières extérieures du bloc sont fermées depuis mars 2020 pour les voyages non essentiels, certains pays européens, très dépendants du tourisme, prévoient de s’ouvrir ou ont déjà rouvert aux voyageurs de pays hors UE, sous conditions.

La Commission s’efforce de mettre de l’ordre dans ces mesures, soucieuse des répercussions sur l’espace Schengen de libre circulation, déjà mis à mal par l’arrivée de la pandémie et son cortège de restrictions. Dans le cadre d’une recommandation ,non contraignante, elle a proposé lundi aux Etats membres «de permettre l’entrée dans l’UE pour des motifs non essentiels, non seulement aux personnes venant de pays dont la situation épidémiologique est bonne, mais aussi aux personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d’un vaccin autorisé dans l’UE».