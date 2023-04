L’UE est plus attractive que le Royaume-Uni, tacle Microsoft

Getty Images via AFP

Londres se voit en champion post-Brexit de la tech mais «l’Union européenne est un endroit plus attractif pour créer une entreprise que le Royaume-Uni», a taclé jeudi le président de Microsoft Brad Smith dans une interview à la BBC, au lendemain d’un revers sur la fusion avec Activision. L’autorité britannique de la concurrence (CMA) a mis en péril mercredi la mégafusion entre Microsoft et Activision Blizzard en annonçant sa décision de bloquer l’opération – les deux entreprises ont annoncé faire appel dans la foulée.

La décision de la CMA a été «le jour le plus sombre des quatre décennies (de Microsoft) en Grande-Bretagne», a affirmé M. Smith à la chaîne britannique, «mais plus que cela, malheureusement, je pense que c’est mauvais» pour le pays, a-t-il assuré. «Cela ébranle plus que jamais notre confiance dans les opportunités futures pour développer une entreprise technologique en Grande-Bretagne», a-t-il poursuivi, estimant que Londres «doit examiner attentivement le rôle de la CMA».