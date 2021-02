Brexit : L’UE et la GB s’engagent à «ne pas ménager leurs efforts» sur l’Irlande du Nord

L’Union européenne et la Grande-Bretagne ont promis jeudi dans un communiqué commun de «ne pas ménager leurs efforts» pour trouver un compromis afin de régler les tensions post-Brexit dans la province britannique d’Irlande du Nord.

Après des «discussions franches mais constructives» à Londres, le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic et le ministre britannique Michael Gove se sont engagés, selon ce texte, à protéger l’accord de paix qui a mis fin à 30 ans de violences en Ulster, et à limiter au maximum les conséquences du Brexit sur «la vie quotidienne des communautés tant en Irlande qu’en Irlande du Nord». Les deux responsables ont en outre promis de convoquer une nouvelle réunion du comité conjoint entre l’UE et le Royaume-Uni «au plus tard le 24 février».