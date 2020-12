Mutation du virus : L’UE et l’OMS tentent d’harmoniser les mesures

L’OMS et l’Union européenne travaillent d’arrache-pied pour tenter d’empêcher une propagation de la variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni.

Plusieurs pays prévoient de commencer à vacciner dès dimanche et le laboratoire allemand BioNTech, à l’origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin «en six semaines» en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni.

Permettre les «retours ciblés»

De son côté, l’UE a pour objectif «une réouverture des frontières de manière coordonnée», a indiqué lundi une source diplomatique européenne, et de permettre les «retours ciblés» de voyageurs et de chauffeurs de camions qui se sont trouvés bloqués par les mesures mises en oeuvre brutalement depuis ce week-end.

«Aucune preuve»

«Il n’y a pas de preuve tangible que ce virus soit effectivement plus contagieux, (mais) il y a des preuves claires qu’il est plus répandu dans la population», a estimé le conseiller principal du programme gouvernemental américain de vaccination, Moncef Slaoui.

La campagne de vaccination dans l’UE devrait commencer les 27, 28 et 29 décembre, selon la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La France commencera la sienne dès dimanche 27. «Les plus vulnérables d’entre nous d’abord», a annoncé lundi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Nouveau plan de soutien aux USA

Aux Etats-Unis, où une autorisation d’urgence a été accordée aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna et où la campagne a déjà démarré, le président élu Joe Biden a reçu lundi en direct devant les caméras de télévision une première dose de vaccin.

Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 millions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 319’000 morts depuis le début de la pandémie, selon l’université Johns Hopkins dont le comptage fait référence. Le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de l’épidémie. Et malgré la lueur d’espoir apportée par les vaccins, s’attend à un hiver très sombre.

Des chèques vont être envoyés dès la semaine prochaine aux familles: 600 dollars par adulte et par enfant. La pandémie a plongé de nombreux foyers, en particulier des mères célibataires, dans le cycle infernal de la pauvreté, des loyers impayés et des banques alimentaires.

Le Vatican favorable aux vaccins

En France, le Conseil national de l’Ordre des médecins a annoncé lundi qu’il avait porté plainte contre six médecins dont le professeur Didier Raoult, un infectiologue de renommée mondiale et défenseur controversé de l’hydroxychloroquine.

La vaccination est un acte pour «le bien commun» et «la protection des plus faibles et des plus exposés», selon l’Eglise, une prise de position qui s’oppose clairement aux mouvements anti-vaccins.