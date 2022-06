Coronavirus : L’UE examine une version modifiée du vaccin de Pfizer

La procédure se poursuivra jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de données pour une demande officielle de commercialisation de la formule.

Evaluation continue

Rebond de la pandémie

Les inquiétudes quant au retour du coronavirus, en particulier les variants BA.4 et BA.5, augmentent, y compris en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, où les niveaux d’infection ont atteint leur plus haut niveau en trois mois. A ce jour, l’EMA a approuvé l’usage de cinq vaccins au sein de l’Union européenne: les vaccins à ARN messager des groupes américains Pfizer et Moderna, ceux du laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et de son concurrent américain Johnson & Johnson, qui ont recours à un vecteur viral, et le vaccin Novavax.