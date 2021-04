Economie : L’UE impose des droits de douane sur l’aluminium de Chine

Pour lutter contre des prix jugés «artificiellement» bas, L’Union européenne a décidé lundi de taxer certaines importations d’aluminium chinois.

Les droits de douane ont été décidés après une enquête de la Commission européenne, qui gère les questions commerciales pour les 27 États membres de l’UE. La Chine est accusée de maintenir des surcapacités dans les secteurs de l’acier et de l’aluminium, avec le soutien de l’Etat, une situation qui a déjà provoqué des mesures de rétorsion ces dernières années.

Des efforts visant à négocier une solution mondiale pour mettre fin à la surproduction chinoise de métaux n’ont pas abouti et le contentieux a poussé l’administration américaine, sous Donald Trump, à entrer en 2018 dans une guerre commerciale avec la Chine. Les nouveaux droits de douane européens varieront entre 19,3% et 46,7% et s’appliqueront à des produits d’aluminium laminé plat. L’UE va poursuivre son enquête. A l’issue de celle-ci, les tarifs provisoires pourraient devenir définitifs.