L’UE interdit à Apple de contourner la loi sur le chargeur universel

Les ventes du produit phare d’Apple, l’iPhone, sont en légère augmentation sur un an à 51,33 milliards de dollars.

L’Union européenne a mis les points sur les i. En fin de semaine dernière, le commissaire européen au marché intérieur et au numérique, Thierry Breton, a envoyé un avertissement à Apple au sujet du chargeur universel. Pour rappel, l’UE a récemment adopté une nouvelle législation qui impose aux constructeurs d’appareils électroniques d’une puissance égale ou inférieure à 100 W, comme les smartphones, d’y intégrer un port USB-C dès décembre 2024. La firme à la pomme, qui vient de présenter des revenus dépassant les attentes, a manifesté à plusieurs reprises son mécontentement et selon les rumeurs, elle devrait bien abandonner son connecteur Lightning au profit du nouveau standard sur son prochain iPhone 15 attendu en septembre. Mais elle aurait l’intention de brider la vitesse de charge ou de transfert si les câbles ou prises utilisés ne sont pas des modèles originaux fabriqués par Apple ou certifiés «Made for iPhone».