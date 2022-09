Iran : L’UE juge «inacceptable» la répression des manifestations

L’Union européenne a jugé, dimanche, «injustifiable et inacceptable» l’usage «généralisé et disproportionné de la force» contre les manifestants en Iran , après neuf jours de protestations contre la mort d’une jeune femme détenue par la police des mœurs, qui ont fait 41 morts.

«L’UE examine toutes les options à sa disposition»

«L’Union européenne continuera à examiner toutes les options à sa disposition, avant le prochain Conseil (des ministres des) Affaires étrangères, face à la mort de Mahsa Amini et à la façon dont les forces de sécurité iraniennes ont répondu aux manifestations qui ont suivi», a averti Josep Borrell, sans plus de précision.

Au moins 41 personnes tuées

«Nous attendons de l’Iran qu’il cesse immédiatement la répression violente des manifestations et permette l’accès à internet, ainsi que la libre circulation des informations», ajoute le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères. Il a aussi appelé Téhéran à «clarifier le nombre de morts et de personnes arrêtées, à libérer tous les manifestants non violents».

«La mort de Mahsa Amini doit faire l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et tout responsable avéré de sa mort doit rendre des comptes», poursuit-il, prenant «note à cet égard de la déclaration du président iranien» Ebrahim Raïssi. Selon le bilan officiel iranien non détaillé incluant manifestants et forces de l’ordre, 41 personnes ont été tuées en neuf jours de protestations. Mais le bilan pourrait être plus lourd, l’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, faisant état d’au moins 54 manifestants tués.