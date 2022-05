Santé : L’UE juge le risque de vaste contagion «très faible» pour la variole du singe

Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le risque de propagation du virus reste néanmoins élevé parmi les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels.

Le risque de contagion de la variole du singe est «très faible» dans la population en général mais «élevé» chez les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels, a estimé lundi l’agence de l’Union européenne chargée des maladies. Au total, 85 cas ont été recensés jusqu’ici dans huit pays de l’UE (France, Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal et Suède), selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), et un en Suisse. Les autorités sanitaires au Danemark ont par ailleurs annoncé un premier cas lundi. Des cas ont également déjà été enregistrés au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Israël et en Australie.