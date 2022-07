Famine en Somalie : L’UE lance un pont aérien pour acheminer de l’aide

Bruxelles a annoncé une opération majeure avec une cinquantaine de vols en vue d’apporter des denrées alimentaires et des médicaments.

L’UE a alloué 800’000 euros, soit quasi autant en francs, pour cette «opération logistique majeure». Elle devrait nécessiter entre 50 et 70 vols et le premier avion devait décoller ce mercredi en direction du district d’El Barde, dans le sud-ouest de la Somalie. Il acheminera 6,5 tonnes d’aliments thérapeutiques et de fournitures médicales destinés à l’organisation humanitaire Action contre la faim, partenaire de l’UE, a précisé l’Exécutif européen. Plusieurs autres vols sont prévus entre mercredi et le 11 juillet vers les régions de Baidoa, Luuq et Wajid, indique le communiqué.