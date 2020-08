Tensions en Méditerranée : L’UE menace Ankara de nouvelles sanctions

Le représentant de l’UE pour la diplomatie Josep Borrell envisage d’imposer de nouvelles mesures restrictives à la Turquie suite à l’accroissement des tensions entre Athènes et Ankara, qui se disputent certaines zones maritimes en Méditerranée orientale.

Les tensions entre Ankara et Athènes, qui se disputent certaines zones maritimes en Méditerranée orientale, riches en hydrocarbures, sont montées d’un cran cette semaine, avec des manoeuvres militaires rivales, incluant d’un côté des navires de guerre turcs et américains, et de l’autre des bâtiments grecs, chypriotes, français et italiens.