Droits LGBT : L’UE menace la Hongrie d’une procédure d’infraction

En cause, cette loi interdisant la diffusion de contenus sur l’homosexualité auprès des mineurs qui doit entrer en vigueur jeudi en Hongrie.

Bruxelles peut ouvrir une procédure d’infraction pour violation du droit européen, qui peut mener à une saisine de la Cour de justice de l’UE et à des sanctions financières. Une lettre de mise en demeure devrait être envoyée au plus tard à la mi-juillet, a-t-on appris de source européenne. La Commission avait envoyé fin juin un premier courrier aux autorités hongroises pour exprimer ses «préoccupations juridiques» sur le texte adopté le 15 juin, et qui a suscité l’indignation des dirigeants européens.