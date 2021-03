Berlin dénonce une «remise en cause de l’Etat de droit»

«Le retrait du mandat de député de Faruk Gergerlioglu et les poursuites pénales engagées contre de nombreux autres députés et membres du HDP s’inscrivent dans une évolution qui remet en cause l’État de droit en Turquie», a fustigé le ministre qui a aussi fait part de sa «grande préoccupation» face à la menace d’interdiction du principal parti prokurde et troisième formation politique du pays.