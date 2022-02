Semi-conducteurs : L’UE mise 45,4 milliards de francs pour s’émanciper de l’Asie

La Commission européenne a proposé mardi, de débloquer des fonds en faveur de l’industrie des semi-conducteurs, dans ce secteur stratégique qui subit des pénuries.

L'électrochoc de la pénurie

Interventionnisme

Immense marché

Public et privé

Le projet de règlement, qui devra encore être adopté par les pays membres et le Parlement européen, prévoit 11 milliards d’euros de subventions, dont environ la moitié provenant du budget de l’UE et l’autre moitié des États membres, pour financer la recherche dans les technologies les plus innovantes et des lignes pilotes pour préparer leur industrialisation.

Pour permettre l’implantation d’usines de très grande taille, Bruxelles autorisera en outre 30 milliards d’euros d’aides publiques des États membres à des industriels du secteur, y compris des groupes étrangers, comme l’Américain Intel qui envisage d’investir en Europe. Un fonds de plus de 2 milliards d’euros viendra en soutien des start-up du secteur. Ces financements essentiellement publics devraient entraîner un montant encore plus important d’investissements privés, espère la Commission.

USA aussi à l'offensive

«Double dépendance»

L’Europe subit aujourd’hui «une double dépendance» en matière de semi-conducteurs, a expliqué cette experte. D’un côté, une dépendance aux Etats-Unis qui font le design des puces, avec des acteurs comme Intel, Micron, Nvydia et AMD. De l’autre, une dépendance à l’Asie où l’essentiel de la fabrication s’effectue, à Taïwan avec TSMC, mais aussi en Corée, avec des leaders comme Samsung et SK Hynix, et, de plus en plus, en Chine.