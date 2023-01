L’UE n’a pas l’argent pour des clôtures contre les migrants illégaux

Migrations : L’UE n’a pas l’argent pour construire des clôtures contre les illégaux

Alors que Vienne veut une frontière extérieure de l’UE «plus robuste» et Sofia deux milliards pour agrandir sa «barrière», Bruxelles préfère garder «ses» sous pour d’«autres choses».

Discussion «intense»

Lundi, le chancelier autrichien Karl Nehammer s’est rendu à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, le long de laquelle une clôture a été érigée par Sofia pour empêcher les arrivées de migrants. Il a indiqué «soutenir» la demande du président bulgare Roumen Radev à la Commission d’obtenir «deux milliards d’euros pour étendre cette clôture, afin de fournir une réelle protection pour l’Union européenne».

«Il est nécessaire de rendre la frontière extérieure de l’UE plus robuste, pour que nous ayons la possibilité de voyager de façon sécurisée au sein de l’espace européen.»

«Il s’agit d’équipements techniques, de caméras de surveillance, de drones, d’hélicoptères, de véhicules et de l’infrastructure elle-même. L’Autriche est clairement du côté de la Bulgarie quand il s’agit de soutenir ce pays dans cette démarche», avait ajouté le chancelier, qui compte soulever la question au prochain sommet européen des 9 et 10 février.

Son pays, confronté à une forte hausse des demandes d’asile, avait bloqué, en décembre, l’intégration de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen de libre circulation, redoutant que cela n’accroisse les arrivées de migrants.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a jugé, jeudi à Stockholm, «nécessaire de rendre la frontière extérieure de l’UE plus robuste, pour que nous ayons la possibilité de voyager de façon sécurisée au sein de l’espace européen. Je pense que nous sommes au début d’une discussion qui s’annonce intense».

Position commune «de longue date»

En octobre 2021 déjà, douze pays de l’UE (Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) avaient demandé à Bruxelles de financer la construction de telles clôtures. La Commission a plusieurs fois exprimé son refus. «Il y a une position commune de longue date de la Commission et du Parlement européen sur le fait qu’il n’y aura pas de financement de barbelés et de murs», avait notamment affirmé la cheffe de l’exécutif européen, Ursula von der Leyen.