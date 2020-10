Rapport : L’UE ne respecte pas ses promesses sur l’aide au développement

Le collectif d’ONG Concord a rappelé aux États membres leur devoir de consacrer 0,7% de leur revenu national brut (RNB) à l’aide au développement en 2030.

Une partie conséquente des fonds comptabilisés comme aide au développement sont de «l’aide gonflée» et couvrent des annulations de dette de pays pauvres, des aides aux étudiants étrangers et en faveur des réfugiés en Europe.

L’Union européenne ne tient plus ses promesses en matière d’aide en développement avec des contributions en baisse depuis 2016, a déploré mercredi le collectif d’ONG Concord dans son rapport annuel.

Au rythme où vont les diminutions de ces contributions, et sans le soutien des grandes économies européennes, «l’objectif de 0,7% du RNB ne pourra pas être atteint avant 2070», s’inquiète Concord. Cette dernière regroupe 2600 ONG européennes actives dans l’aide au développement. Le collectif souligne que la contribution de la France a augmenté, malgré la crise économique, de 6% entre 2018 et 2019 pour la porter à 11,1 milliards d’euros, soit 0,43% de son RNB.

Contribution très faible de l’Italie

Trois États membres, le Luxembourg, la Suède et le Danemark, consacrent 0,7% de leur RNB à l’aide au développement, mais leurs trois contributions totalisent 7,8 milliards d’euros. Un quatrième pays, le Royaume-Uni, a atteint l’objectif de 0,7% avec une contribution de 17,7 milliards d’euros en 2019, mais il a quitté l’UE. Treize États membres ont réduit leurs contributions entre 2018 et 2019 avec une coupe de 4% pour la Pologne et de 7% pour l’Estonie.