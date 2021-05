Géorgie : L’UE passe à la caisse pour faire libérer l’opposant Nika Melia

Bruxelles a annoncé samedi avoir versé une caution de 10’000 francs pour permettre au dirigeant de sortir de détention et participer à résoudre la crise politique qui agite la Géorgie.

Accusé d’avoir organisé des «émeutes de masse»

Se positionnant comme médiateur dans ce dossier alors que Tbilissi aspire à terme à rejoindre l’Union européenne et l’Otan, Bruxelles avait encadré la signature d’un accord le 19 avril entre la quasi-intégralité de l’opposition et le Rêve géorgien, prévoyant des réformes judiciaires et législatives pour plus de transparence.