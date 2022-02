Union européenne : L’UE pourra priver de fonds les pays violant l’État de droit

La Cour de justice européenne a rejeté mercredi les recours de la Hongrie et de la Pologne contre un nouveau dispositif permettant à Bruxelles de sanctionner les atteintes aux valeurs démocratiques.

La Cour de justice européenne, dont la décision était pour la première fois retransmise en direct, a sans surprise rejeté les recours en annulation introduits par la Hongrie et la Pologne contre ce régime de «conditionnalité». «Ce mécanisme a été adopté sur une base juridique adéquate» et «respecte les limites des compétences attribuées à l’Union, ainsi que le principe de sécurité juridique», indique notamment la Cour, dans un communiqué.

«Soutien total» du Benelux

Conflits d’intérêts, corruption et juges pas indépendants

La Commission avait envoyé en novembre des lettres à la Pologne et la Hongrie exposant à nouveau ses critiques sur le respect de l’État de droit. Côté hongrois, la Commission a évoqué des problèmes de passation de marchés publics, de conflits d’intérêts et de corruption. Concernant Varsovie, sont visées les atteintes à l’indépendance des juges et la remise en cause de la primauté du droit européen et des décisions de la CJUE.