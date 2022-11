Economie : L’UE pourrait geler son aide à la Hongrie

Les réformes engagées par Viktor Orban n’auront pas suffi: la Commission européenne a recommandé mercredi le gel de plus de 13 milliards d’euros (quelque 12,81 milliards de francs) de fonds européens destinés à la Hongrie , en réponse aux problèmes de corruption identifiés dans ce pays.

L’exécutif européen a finalement choisi de rester ferme face au dirigeant nationaliste, et ce malgré le «chantage» dont ce dernier est accusé, Budapest bloquant le plan d’aide commun de 18 milliards d’euros à l’Ukraine et l’impôt minimum sur les bénéfices des multinationales.

La Hongrie - qui dément tout lien entre ces blocages et la question des fonds européens - s’oppose aussi à de nouvelles sanctions contre la Russie avec laquelle elle maintient des liens, et reste le seul pays de l’Otan avec la Turquie à ne pas avoir ratifié l’adhésion à cette alliance de la Suède et de la Finlande.