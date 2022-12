Crise énergétique : L’UE prépare un soutien à l’industrie européenne

Les Vingt-Sept tentent de trouver une réponse commune pour aider l’industrie européenne, menacée par la crise énergétique et la course aux subventions américaines.

Les Vingt-Sept, réunis en sommet à Bruxelles, ont demandé jeudi à la Commission européenne de préparer d’ici à fin janvier des mesures de soutien à l’industrie de l’UE menacée par la crise énergétique et la course aux subventions américaines.

Les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont «donné un mandat à la Commission pour venir à la fin du mois de janvier avec des propositions (…) pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes», a annoncé Charles Michel, le président du Conseil, institution qui représente les États membres.

Les Vingt-Sept tentent de trouver une réponse commune aux vives inquiétudes des milieux industriels, inquiets du risque de décrochage vis-à-vis de l’Asie et des États-Unis alors que le modèle économique européen reposait notamment sur l’énergie bon marché fournie par la Russie. La guerre et les sanctions ont définitivement détruit cet avantage compétitif.

Pression accrue

Moscou a réduit de 80% ses livraisons de gaz par pipeline à destination de l’UE depuis le début de son offensive militaire en février. Si l’approvisionnement européen est assuré pour cet hiver, grâce notamment aux importations de gaz naturel liquéfié acheté à d’autres fournisseurs, son coût a explosé, tout comme celui du pétrole et de l’électricité, au point de menacer la survie de secteurs entiers dans la chimie ou la sidérurgie.

Sur ce dossier, des discussions techniques sont en cours entre Bruxelles et Washington, deux semaines après que le président français Emmanuel Macron a réclamé des concessions au président américain Joe Biden lors d’un voyage aux États-Unis.

Dialogue avec Washington

«Nous devons adapter nos règles en matière d’aides d’État pour les rendre plus simples, plus rapides», a-t-elle dit. La présidente a également plaidé pour augmenter les financements permettant d’accélérer la production d’énergie décarbonnée et la sobriété, afin de s’affranchir des importations d’hydrocarbure russe.