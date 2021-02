Pandémie : L’UE progresse dans la bataille pour les vaccins

L’Union européenne, critiquée pour la lenteur des vaccinations contre le Covid, a annoncé dimanche des progrès dans sa bataille pour obtenir les doses promises par les laboratoires, alors que des restrictions, notamment de voyages, se multiplient dans le monde pour tenter d’endiguer la pandémie.

L’entreprise va «fournir 9 millions de doses supplémentaires» – soit 40 millions de doses au total – et «commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu», a écrit dimanche la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter. La dirigeante a également maintenu l’objectif de l’UE de vacciner 70% des adultes d’ici «la fin de l’été». Malgré tout, les mois de février et mars resteront «une phase difficile» en matière d’approvisionnement en vaccins, a-t-elle toutefois reconnu.