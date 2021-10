Tensions en Irlande du Nord : L’UE propose à Londres d’alléger les contrôles

Cette mesure créerait une sorte de «voie rapide» pour certaines marchandises provenant de Grande-Bretagne et consommées en Irlande du Nord.

La mesure concernerait «un large éventail» de marchandises provenant de Grande-Bretagne et «consommées en Irlande du Nord», précise un communiqué. Elle aurait pour effet de réduire les contrôles d’environ 80% et les formalités douanières de 50%, créant une sorte de «voie rapide» pour ces produits, a souligné le commissaire. En échange, pour protéger l’intégrité du marché intérieur européen et s’assurer que ces produits n’y pénètrent pas, Londres devrait donner des garanties, comme une étiquette indiquant qu’ils sont destinés à la vente «uniquement» au Royaume-Uni et un mécanisme de «réaction rapide» pour identifier et résoudre les problèmes, sous peine de mesures unilatérales de la part de Bruxelles.