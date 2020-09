Biélorussie : L’UE risque de décevoir l’opposition

Divisée, Bruxelles va recevoir lundi l’opposante Svetlana Tikhanovskaïa qui souhaiterait des sanctions contre le régime de Loukachenko

La volonté de lier l’adoption des sanctions contre les responsables de la répression et des fraudes électorales lors de la présidentielle du 9 août en Biélorussie à celles contre la Turquie bloque le processus.

Pourtant, les mesures contre la Biélorussie sont bouclées. Une quarantaine de personnes seront interdites de séjour dans l’UE et leurs avoirs gelés, ont indiqué plusieurs diplomates. Cette liste est provisoire, ont-ils précisé.

Les manifestations se sont poursuivies samedi et dimanche à Minsk et dans d’autres villes. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées.

Svetlana Tikhanovskaïa a annoncé avoir préparé une liste de membres des forces de l’ordre du régime identifiés comme responsables de violences et d’arrestations arbitraires.

Or, l’Allemagne juge «inopportune» leur adoption, car elles risquent de ruiner sa médiation avec Ankara, ont confié à l’AFP plusieurs diplomates. «Cette situation est inacceptable pour Nicosie qui a maintenu son veto vendredi», ont confié deux d’entre eux.

«Pas la fin de l’histoire»

«Mais on n’apaisera pas les choses en se montrant faibles ou désunis», a averti le secrétaire d’État français aux Affaires européennes Clément Beaune, dans un entretien au Journal du Dimanche.

La crise avec le président turc Recep Tayyip Ergogan a été inscrite à l’ordre du jour du sommet des dirigeants de l’UE jeudi et vendredi et une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères est prévue le 12 octobre.

L’UE ne reconnaît plus Alexandre Loukachenko comme président de la Biélorussie, a annoncé cette semaine Josep Borrell. Bruxelles est sur une ligne de crête entre son soutien affiché à la société civile et sa volonté de ne pas être accusée d’ingérence par Minsk et surtout Moscou.