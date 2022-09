Energie : L’UE s’accorde sur des mesures d’urgence pour alléger les factures 

Énergie : L’UE s’accorde sur des mesures d’urgence pour alléger les factures

Économies d’énergie

Ce plafond est fixé à 180 euros par megawattheure et la différence entre ce niveau et le prix de gros du marché doit être récupérée par les États pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises. Une «contribution temporaire de solidarité» s’applique en outre aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole.