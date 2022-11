Bruxelles : L’UE s’accorde sur des objectifs pour les «puits de carbone» naturels

L’UE a fixé des objectifs de capture de carbone par les sols et les forêts à l’horizon 2030. Un texte dont des ONG ont regretté vendredi le «manque d’ambition».

L’accord reprend l’objectif fixé par la Commission européenne en juillet 2021 dans le cadre de son plan climat, d’augmenter l’absorption nette de carbone par les sols et forêts (»puits de carbone" naturels) à 310 millions de tonnes équivalents CO2 par an d’ici à 2030 (soit 15% de plus qu’aujourd’hui).