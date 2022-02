Brevets : L’UE saisit l’Organisation mondiale du commerce contre la Chine

Bruxelles accuse Pékin d’entraver les recours en justice des entreprises européennes dont les brevets, notamment dans les télécoms, sont utilisés de façon illégale par les firmes chinoises.

Quatre sociétés visées

Dans sa requête à l’OMC, Bruxelles mentionne quatre injonctions de ce type, prononcées en Chine à l’encontre du groupe d’électronique japonais Sharp, du géant suédois des équipements télécoms Ericsson, et des américains InterDigital (technologies de téléphonies mobile) et Conversant (ex-Valueclick, technologies de publicité en ligne).

Brevets pas respectés

Les titulaires de ces brevets jugés indispensables au respect de ces normes universelles «s’engagent à les concéder aux fabricants à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires», mais un fabricant de téléphones mobiles reste tenu d’obtenir une licence pour ces brevets, en négociation avec leur titulaire, rappellent les Européens. Or, les fabricants chinois de smartphones, dont les géants mondiaux du secteur Huawei, ZTE et Oppo ont tiré profit de ces injonctions pour réduire de moitié les frais qu’ils acquittent pour ces brevets occidentaux, estiment des sources européennes.