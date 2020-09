Diplomatie : L’UE sanctionne trois sociétés pour violation de l’embargo

Bruxelles réagit à des violations de l’embargo sur les ventes d’armements imposé à la Libye par les Nations unies.

Les deux autres sociétés sanctionnées sont jordanienne et kazakhe, selon ces sources. La décision avait été adoptée vendredi au niveau des ambassadeurs et a été avalisée par les ministres des Affaires étrangères au cours d’une réunion lundi à Bruxelles. Des preuves probantes ont été constituées contre les sociétés et les personnes sanctionnées.

Leurs avoirs dans l’UE seront gelés et elles ne pourront plus avoir de relations avec les entreprises de l’UE, ni avoir accès aux marchés financiers européens.

Nombreuses violations

La Libye est déchirée par un conflit entre deux pouvoirs rivaux: le Gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’Onu et basé à Tripoli, et le maréchal Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie, qui a des militaires sur place, et le second par l’Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie.