Guerre en Ukraine : L’UE sanctionnera les organisateurs des «référendums»

Sur une liste

L’UE prépare de nouvelles sanctions économiques et individuelles contre la Russie et «nous allons mettre sur la liste les personnes qui sont évidemment impliquées dans ces référendums», a également expliqué mardi un des collaborateurs de Josep Borrell, Luc Pierre Devigne, au cours d’une audition au Parlement européen.

Soutien «illégal»

«Chaque soutien à ces référendums illégaux est illégal. Tout dépend de l’implication dans ce soutien. Il appartiendra aux États membres de déterminer si les activités de ces personnes correspondent aux critères du régime de sanctions et s’il y a lieu de prendre des sanctions», a-t-il expliqué. «Le processus est entre les mains des États membres et je ne veux pas faire de commentaires sur la préparation des listes», a insisté Peter Stano. L’unanimité des Vingt-Sept est requise pour l’adoption de nouvelles sanctions.

L’UE a déjà adopté six trains de sanctions contre Moscou, dont l’arrêt de ses achats de charbon et de pétrole. Elle a également inscrit plus d’un millier de Russes, dont le président Vladimir Poutine et de nombreux oligarques, sur sa liste noire des personnes interdites d’entrée et restreint les délivrances de visa de court séjour pour les responsables liés au régime, depuis fin février.